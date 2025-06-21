قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
مهيب عبد الهادي: كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لاستضافة تدريبات فريق الكرة.. بروتوكول تعاون بين المصري والأكاديمية العربية للعلوم

بروتوكول تعاون بين المصري و الأكاديمية البحرية
بروتوكول تعاون بين المصري و الأكاديمية البحرية
محمد الغزاوى

وقع رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصرى، نائبًا عن  كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار  رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات، نظرًا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه الأكاديمية العربية من كوادر  أكاديمية متميزة  في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والتربوية ممن لديهم القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية .

بروتوكول تعاون بين المصري و الأكاديمية البحرية 

كما يهدف البروتوكول كذلك إلى تبادل استخدام التسهيلات المتاحة لدى كل منهما في كل ما يُتفق عليه من أنشطة وبرامج أو أحداث رياضية مستقبلية بما يخدم الطرفين ويعود بالنفع على المجتمع المحلي، ومن بين تلك التسهيلات استخدام النادي المصري الملعب الملحق بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في إقامة تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي 2026/2025.

من جهته أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع النادي المصري العريق، مؤكدًا أن الأكاديمية ترحب باستضافة فريق المصري في أي من فروعها الأخرى بالجمهورية سواء بالإسكندرية أو القاهرة أو أسوان أو العلمين. 

وأشار  إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا بدعم النادي المصري رمز بورسعيد التاريخي.

ووجه رجب عبد القادر شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار وقيادات الأكاديمية على مجهوداتهم الكبيرة في توقيع البروتوكول الذي سيعود بالنفع على كلا الجانبين.

بورسعيد المصري النادى المصري بروتوكول تعاون الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

الإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي يزيل 438 حالة تعد في المهد

رئيس وزراء صربيا في دير سانت كاترين

رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

لتأمين الإمدادات.. رئيس الوزراء يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد