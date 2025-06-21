لاستضافة تدريبات فريق الكرة.. بروتوكول تعاون بين المصري والأكاديمية العربية للعلوم

وقع رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصرى، نائبًا عن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة ما بين الجانبين في كافة المجالات، نظرًا لما يمثله النادي المصري كقلعة من قلاع الرياضة الوطنية المصرية وما تمتلكه الأكاديمية العربية من كوادر أكاديمية متميزة في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والتربوية ممن لديهم القدرة على التخطيط السليم لكافة مجالات العمل من النواحي الفنية والإدارية والعلمية والتربوية .

بروتوكول تعاون بين المصري و الأكاديمية البحرية

كما يهدف البروتوكول كذلك إلى تبادل استخدام التسهيلات المتاحة لدى كل منهما في كل ما يُتفق عليه من أنشطة وبرامج أو أحداث رياضية مستقبلية بما يخدم الطرفين ويعود بالنفع على المجتمع المحلي، ومن بين تلك التسهيلات استخدام النادي المصري الملعب الملحق بمقر الأكاديمية بمدينة بورفؤاد في إقامة تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي 2026/2025.



من جهته أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع النادي المصري العريق، مؤكدًا أن الأكاديمية ترحب باستضافة فريق المصري في أي من فروعها الأخرى بالجمهورية سواء بالإسكندرية أو القاهرة أو أسوان أو العلمين.

وأشار إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا بدعم النادي المصري رمز بورسعيد التاريخي.

ووجه رجب عبد القادر شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار وقيادات الأكاديمية على مجهوداتهم الكبيرة في توقيع البروتوكول الذي سيعود بالنفع على كلا الجانبين.