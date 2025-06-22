ظاهرة صحية.. نائب: الدولة بكل أجهزتها تهتم بملف التعليم

أكد الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بكل أجهزتها تهتم بملف التعليم، وهي ظاهرة صحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

وقال الملاحي إن دول العالم تهتم بملف التعليم، مؤكدا أن هذا القطاع في مصر يواجه العديد من التحديات مثل العديد من الدول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في ملف التعليم، في مرحلة مخاض تليق بالدولة المصرية، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما يقدمه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.