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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فورد تيريتوري 2026 الجديدة وأسعار الفئات الـ 3 بالسعودية

فورد تيريتوري موديل 2026
فورد تيريتوري موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد تيريتوري موديل 2026، وتنتمي تيريتوري لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد تيريتوري موديل 2026

أبعاد فورد تيريتوري موديل 2026

فورد تيريتوري موديل 2026

تأتى سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 بطول 4630 مم، وعرض 1935 مم، وارتفاع 1706 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2726 مم .

محرك فورد تيريتوري موديل 2026

تستمد سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 320 نويتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

فورد تيريتوري موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 محرك سعة 1500 سي سي بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة 220 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 18 كيلوواط/ساعة، وذلك يمنحها مدى كهربائي يتراوح بين 50 إلى 70 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

مواصفات فورد تيريتوري موديل 2026

تمتلك سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 العديد من المواصفات من ضمنها، شبكات أمامية سوداء جديدة مع لمسات كرومية، ومصابيح LED أمامية بأبعاد L، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مقابض أبواب كرومية وشعار فورد الجديد، وبها صدادات وعجلات من الألمنيوم .

فورد تيريتوري موديل 2026

وتحتوي سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 على، نظام صوتي متكامل، وتكييف، وفتحات تكييف خلفية، وبها فلاتر تنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهاتف، وإضاءة نهارية، وبها مرايات جانبية كهربائية مدفأة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية.

وسائل الأمان بـ فورد تيريتوري موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، كاميرات 360 درجة لزيادة الوعي المحيطة، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ مع خاصية كشف المشاة .

أسعار فورد تيريتوري موديل 2026

فورد تيريتوري موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 تباع بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 تباع بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 تباع بسعر 148 ألف ريال سعودي .

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