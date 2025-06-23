احترفت بره وبتتكلم كده؟.. المنيسي يرد على أحمد حسن بشأن ديانج

انتقد إبراهيم المنيسي رئيس تحرير جريدة الاهلي، عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، التصريحات الأخيرة للكابتن أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي تحدث فيها عن احتمالية رحيل المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بالتنسيق مع المدير الفني ريكاردو ريبيرو.

وقال المنيسي: «أحمد حسن قال إن ديانج قرر الرحيل عن الأهلي بالاتفاق مع المدير الفني، وبعدها قال إنه "بيفكر يمشي". طيب هو مشي ولا بيفكر؟!».

وأضاف: «أكيد أحمد حسن بخبراته الكبيرة مش ممكن يكون شايف إن أي لاعب مش بيلعب ماتش أو اتنين، يبقى من حقه يمشي! كده إحنا بندمر مفاهيم الاستقرار في أي فريق».

وتابع: «الفريق فيه 25 لاعب، ومش طبيعي أي لاعب يقعد على الدكة ماتشين يقرر يمشي! كده أنت بتضرب المنظومة كلها. الإعلام الرياضي لازم يكون أكثر وعيًا ومسؤولية، خصوصًا لما الكلام ييجي من نجوم سابقين عندهم خبرة واشتغلوا في التدريب».

وواصل هجومه قائلًا: «مش معقول ناس احترفت بره وبتتكلم كده! الفريق عنده مباريات مهمة، والبطولة شغالة، وإحنا بنتكلم عن رحيل لاعب؟! ده مش توقيت الكلام ده خالص».

واختتم المنيسي حديثه منتقدًا أسلوب تداول أخبار غير دقيقة: «لو كل لاعب قعد احتياطي شوية وقلنا عايز يمشي، يبقى تريزيجيه لو قعد بديل لبن شرقي يمشي، وبن شرقي لو مش بيلعب يبقى مش سعيد ويمشي... مش كده! أتمنى من الإعلام الرياضي، خاصة الكباتن الكبار، إنهم يراعوا المهنية والصدق قبل ما يصرحوا بأي معلومة».