3 أطعمة شائعة لا تبدأ بها يومك.. وأهم البدائل الصحية لها

يعتقد الكثيرون أن بعض الأطعمة التقليدية تمثل بداية مثالية ليوم نشيط وصحي، مثل الحليب أو الفاكهة أو القهوة، دون الانتباه إلى أن تناولها على معدة خاوية قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة والهضم، وفيما يلي سنستعرض أبرز هذه الأطعمة التي يُفضل تجنّبها في الصباح الباكر، مع تقديم بدائل مغذية وآمنة، وذلك وفقًا لما تم نشره في موقع (only my health).

الحليب: لا تبدأ به يومك على معدة فارغة

رغم شيوع الحليب كرمز للفطور الصحي منذ الطفولة، إلا أن تناوله مباشرة بعد الاستيقاظ قد يسبب للبعض مشكلات هضمية، وفقًا للتقارير الصحية، فإن الحليب الكامل الدسم قد يؤدي إلى حموضة، وشعور بالثقل، وحتى زيادة تكوّن المخاط في بعض الحالات، مما يُربك الجهاز الهضمي بدلًا من دعمه.

البديل الأمثل:

ينصح الخبراء بتناول الحليب ضمن وجبة متكاملة تحتوي على عناصر أخرى، كخلطه بالشوفان أو مع حفنة من المكسرات المنقوعة، كما يُفضل تأجيل شربه إلى ما بعد الإفطار الأساسي لتقليل تأثيره على المعدة.

الفاكهة: مفيدة لكن ليست دائمًا في الصباح

الاعتقاد السائد بأن الفاكهة هي وجبة خفيفة مثالية في بداية اليوم ليس دقيقًا تمامًا، إذ أن الفركتوز العالي والألياف القابلة للتخمّر في الفاكهة يمكن أن يسبب انتفاخًا، وغازات، أو حتى إسهالًا عند تناولها على معدة فارغة، كما قد ترفع السكريات الطبيعية مستوى الأنسولين بشكل مفاجئ، مما يسبب شعورًا سريعًا بالجوع.

البديل الأمثل:

تناول الفاكهة كجزء من وجبة متوازنة يخفف من أثر السكر على الجسم، ويُنصح بدمجها مع الزبادي أو المكسرات لتهدئة الجهاز الهضمي وتوفير طاقة مستدامة.

القهوة السوداء: محفّز سريع لكنه مزعج للمعدة

لا يكتمل صباح الكثيرين بدون فنجان القهوة، لكن القهوة السوداء تحديدًا قد تكون مزعجة للمعدة عند تناولها على معدة خاوية. فهي تحفّز إفراز الأحماض، مما قد يؤدي إلى ارتجاع معدي أو شعور بالتوتر والعصبية نتيجة ارتفاع هرمون الكورتيزول.

البديل الأمثل:

تناول بعض المكسرات مثل اللوز المنقوع قبل القهوة يخفف من حدّتها، أو يمكن إضافة القليل من الحليب أو مصادر بروتين إليها لتقليل تأثير الكافيين المباشر على المعدة.

أهمية وجبة الفطور المتوازنة

البداية الصحية لليوم لا تُبنى فقط على ما نأكله، بل متى وكيف نأكله. فالإفطار المتوازن يُسهم في تحسين المزاج، دعم التركيز، وتنظيم مستويات الطاقة، أما الاختيارات الخاطئة فقد تؤدي إلى تهيّج المعدة، الشعور بالإرهاق، أو الحاجة السريعة لتناول الطعام مجددًا.

اقتراحات صحية لفطور مثالي

الشوفان مع الحليب والمكسرات

غني بالألياف والبروتين، ويمنح شعورًا طويلًا بالشبع.

زبادي بالفواكه والبذور

يحتوي على البروبيوتيك الذي يدعم الهضم.

اللوز أو الجوز المنقوع

سهل الامتصاص ويُعد مصدرًا ممتازًا للعناصر الأساسية.

البيض مع خبز الحبوب الكاملة

مثالي لبداية يوم نشطة ومستقرة.