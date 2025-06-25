قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة .

وتضم لجنة تطوير منشآت النادى المصري كل من المهندس عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي

المصري يقرر تشكيل لجنة لتطوير منشآته

ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق بمحافظة بورسعيد والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.