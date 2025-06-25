الحلبي: المشهد الإعلامي والعسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل ملتبس

تحدث اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا،عن مشهد الصراع بين إيران من جانب وإسرائيل وأمريكا من جانب آخر.

وقال هشام الحلبى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن المشهد الإعلامى ملتبس للغاية حيث لأول مرة تصريحات رؤوساء الدول تدخل فى خطة الخداع الإستراتيجى للحرب.

وتابع هشام الحلبى: التصريحات الإعلامية تصور ما يحدث بعكس حقيقته.

ولفت هشام الحلبى، أن المشهد العسكرى، فلم يتم الكشف عن النتائج الحقيقية للضربات المتبادلة بين الأطراف.

المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل

وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه هناك احتمالات لتجدد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المستقبل القريب، على الرغم من الإرهاق الشديد الذي أصاب الطرفين جراء القتال المستمر لأيام.

وفي مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لاهاي، قال ترامب إن الطرفين متعبان ومنهكان بعد معارك عنيفة وشرسة، وكانا راضيين بالعودة إلى مواقعهما. لكنه أضاف: "هل يمكن أن تعود الأمور إلى التصعيد؟ أعتقد أن ذلك وارد، وربما يحدث في وقت قريب".