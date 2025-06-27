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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أقل جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-6-2025 في محلات الصاغة المصرية.

أقل سعر جرام ذهب

تضمن أقل سعر جرام ذهب اليوم وهو من عيار 14 الأدني فئة

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

وجاء آخر تحديث لأقل سعر جرام ذهب من عيار 14 نحو 3113 جنيها للبيع و3130 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

وأظهرت اسعار المشغولات الذهبية ثباتا في مستهل تعاملات اليوم ليشمل بذلك كل الاعيرة الذهبية.

آخر تحديث سعر الذهب 

بلغ معدل ارتفاع سعر الذهب في مصر في نهاية تعاملات امس الخميس بقيمة تبلغ 20 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيها للبيع و 4595 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4002 جنيها للبيع و 4024 جنيها للشراء 

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5337 جنيها للبيع و5365 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3113 جنيها للبيع و3130 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3321 جنيها للبيع و 3322 جنيها للشراء

سعر  الجنيه  الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و37.56 ألف جنيه للشراء

ارتفاع الذهب عالميا

ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

ووصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

توقعات أسعار الذهب العالمية 

انخفض سعر الذهب العالمي بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد الإعلان عن هدنة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض كبير عند افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب تراجع سعر الذهب العالمي وانتهاء جزء كبير من المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

استطاع سعر الذهب العالمي كسر مستوى الدعم 3350 دولار للأونصة ليهبط مسجلا أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة قبل أن يرتد السعر لأعلى بعض الشيء ويتداول فوق المستوى التصحيحي 38.2% عند 3325 دولار للأونصة.

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