تطورات ملف تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك .. تفاصيل

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك لا تزال دون أي جديد يُذكر حيث أن اللاعب حالياً فى فترة إجازة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن التجديد.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" عبد الله السعيد لم يُدرج ضمن القائمة الأولية للفريق، نظراً لانتهاء عقده وكونه حالياً لاعباً حراً، واللاعب متواجد حالياً في القاهرة بعد عودته من ألمانيا".

وأضاف قائلا : " أكد مصدر بالزمالك أن هناك رغبة داخل إدارة الزمالك في خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق، وهو ما قد يكون أحد أبرز نقاط الخلاف بين النادي واللاعب المخضرم البالغ من العمر 39 عامًا، خاصة في ظل توجه الإدارة لإعادة بناء الفريق".