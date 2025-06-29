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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رياضة النواب: 30 يونيو منحت الشباب اهتماما غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
فريدة محمد

قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، و نقطة مضيئة تذكرنا دائماً بأن إرادة الشعب هي القوة التي لا تقهر.

ووجه رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم"، التهنئة للشعب المصري ومؤسساته الوطنية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى تلك الثورة المجيدة، التي حافظت علي الهوية الوطنية موجها التحية لشهداء مصر الأبرار من أبناء  القوات المسلحة والشرطة الذين حموا تلك الثورة بدمائهم وتصدوا بصدورهم لموجة إرهابٍ كانت الأعتى والأشرس في تاريخ مصر وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الشعب المصري، الذي خرج بالملايين لرفض  حكم المرشد وجماعته ، سيظل مساندا للدولة المصرية ويقف   صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى مؤكداً أن المصريين يثقون ثقة تامة فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية وأن المصريين سوف يواصلون دعمهم  التام والمطلق للرئيس السيسى لإحباط وإفساد جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه بلادنا.

وأشار إلي أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمّل المسؤولية في لحظة حرجة، ونجح في استعادة تماسك مؤسسات الدولة، وبناء بنية تحتية قوية، وتنفيذ مشروعات قومية في جميع المجالات، سواء في الصحة والتعليم، أو في الإسكان والطرق والطاقة، إلى جانب مواجهة الإرهاب بشجاعة حتى استعادة الأمن الكامل.

وأشاد بالدور الكبير والواضح الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم  الشباب المصرى ، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وجود تمكين حقيقي لهم من خلال تقلد الشباب العديد من المناصب التنفيذية في مختلف قطاعات الدولة ، مؤكدا أن ثورة ٣٠ يونيو جعلت الشباب يعيش في عصره الذهبي بفضل الاهتمام الغير مسبوق من  القيادة السياسية.

واختتم تصريحاته بأن الرياضة لم تكن بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة " الرياضة أمن قومى " التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا فى جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب و أعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.

النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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