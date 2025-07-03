قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم عاشوراء.. اعرف فضله وموعده لهذا العام.. وماذا تفعل فيه؟
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو 2025
الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الكيمياء والجغرافيا المتداولة بجروبات الغش لضبط مصورها
جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
تداول امتحان الجغرافيا بجروبات الغش بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
أحمد حسن يكشف مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن المدير الفني
ريال مدريد الأكثر ربحا في مونديال 2025.. وترتيب متأخر لـ الأهلي
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل
أب ينهي حياة أبنائه الثلاث بإحدى قرى المنيا.. القصة الكاملة
أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة
هجوم إسرائيلي جديد علي جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارات عنيفة هزت مدينة تعز اليمنية.

وبحسب المصدر ذاته؛ فإن ثلاثة انفجارات هزت محطة عساج لتعبئة الوقود في منطقة حوض الأشراف شرقي مدينة تعز.

وأشار المصدر إلى أن حريقاً هائلاً اندلع جراء الانفجارات امتدت إلى صهريج غاز في المحطة ذاتها، مؤكدة سقوط ضحايا جراء الانفجارات.

وفي وقت سابق؛ أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، أمس الأربعاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل، في تأكيد يمني على بقاء العمليات ضد الاحتلال الذي يشن حرب إبادة مستمرة على غزة راح ضحيتها حتى فجر اليوم فقط 32 شهيدًا.

استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

وقالت جماعة الحوثيين في بيان إن إحدى العمليات استهدفت مطار بن جوريون بصاروخ باليستي، و3 عمليات استهدفت مواقع حساسة في يافا وعسقلان وإيلات بطائرات مسيرة.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بضرب الحوثيين قائلًا: "سيتم التعامل مع اليمن كطهران. بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضًا. كل من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع تلك اليد".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل من أبرزها مطار بن جوريون، بجانب هجمات ضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها في البحر الأحمر دعما وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية على منشآت وأي وبنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

اليمن مدينة تعز انفجارات قوية دولة الاحتلال مطار بن جوريون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

تريلا

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

واتساب

تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟

مصطفى كامل

نقيب الموسيقيين يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

ترشيحاتنا

مخالفة مرورية

الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور

صورة تعبيرية

اعتدى على 3 أطفال داخل حمام مسجد بعزبة الهجانة.. عامل يواجه هذه العقوبة

الايجار القديم

إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

بالصور

انتعاش وهمي .. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

الماء المثلج
الماء المثلج
الماء المثلج

تريند التيك توك الجديد.. طريقة عمل سلطة الخيار الكريمي المنعشة

سلطة الخيار
سلطة الخيار
سلطة الخيار

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

فيديو

لقطة من الفيديو

فحص فيديو دهس سيارة مسرعة لفتاة ثم هروبها بميدان الحصري.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد