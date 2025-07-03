انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية

أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارات عنيفة هزت مدينة تعز اليمنية.

وبحسب المصدر ذاته؛ فإن ثلاثة انفجارات هزت محطة عساج لتعبئة الوقود في منطقة حوض الأشراف شرقي مدينة تعز.

وأشار المصدر إلى أن حريقاً هائلاً اندلع جراء الانفجارات امتدت إلى صهريج غاز في المحطة ذاتها، مؤكدة سقوط ضحايا جراء الانفجارات.

وفي وقت سابق؛ أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، أمس الأربعاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل، في تأكيد يمني على بقاء العمليات ضد الاحتلال الذي يشن حرب إبادة مستمرة على غزة راح ضحيتها حتى فجر اليوم فقط 32 شهيدًا.

استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

وقالت جماعة الحوثيين في بيان إن إحدى العمليات استهدفت مطار بن جوريون بصاروخ باليستي، و3 عمليات استهدفت مواقع حساسة في يافا وعسقلان وإيلات بطائرات مسيرة.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بضرب الحوثيين قائلًا: "سيتم التعامل مع اليمن كطهران. بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضًا. كل من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع تلك اليد".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل من أبرزها مطار بن جوريون، بجانب هجمات ضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها في البحر الأحمر دعما وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية على منشآت وأي وبنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.