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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة..أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع منذ 2015 بتمويل 33 مليار جنيه
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "مشروعك" شهدت إقبالًا متزايدًا من الشباب منذ انطلاقها في عام 2015، حيث تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف المحافظات، بإجمالي تمويلات تجاوز 33 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة.

فضح مخططاتهم الخبيثة.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يقوم بتدريب وتمويل ومساعدة العناصر الإرهابية معلومين، والشعب المصري يساند ويدعم الرئيس السيسي والجيش المصري .


مصر تفوز برئاسة الفاو.. بسام راضي: الدول العربية صوتت لـ مينا رزق
هنأ السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، الشعب المصري بمناسبة انتخاب مصر بالإجماع رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام للمنظمة.

أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى.. فيديو
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا سلط الضوء على تصاعد أزمة الوقود في قطاع غزة، مؤكدة أن الكارثة الإنسانية لم تعد تقتصر على الغذاء أو الدواء أو المياه، بل تجاوزتها إلى أزمة تهدد ما تبقى من مظاهر الحياة. التقرير أشار إلى أن الوقود بات العنصر الحاسم الأخير لاستمرار عمل المستشفيات والمنشآت الصحية، ومع اقتراب نفاده الكامل، تنهار آخر خطوط الدفاع الطبي في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، وسط تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة وشيكة.


أحمد موسى ينفعل بسبب حادث الإقليمي: السائق يحقق مكاسب على حساب الأرواح
علق الإعلامي أحمد موسى،  على حادث الطريق الإقليمي اليوم، والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.


الرئيس السيسي يوجه بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة
علق الإعلامي أحمد موسى،  على حادث الطريق الإقليمي اليوم والذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.

بحضور رونالدو وصلاح.. الزمالك يتوجّ شيكابالا بمباراة أسطورية
علق الدكتور مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك على رحيل لاعب النادي «شيكابالا»، موضحا أنه سيتم التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو للعب مباراة اعتزال شيكابالا.


منها مكعبات المرق.. خبير يحذر من الأغذية المصنعة
أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أن الأغذية التي خضعت لعمليات تصنيع تحتوي غالبًا على مواد كيميائية ضارة، ما يجعل استهلاكها المنتظم مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية.

منصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان  القانون الجديد للإيجار  القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.

السيسي الرئيس السيسي احمد موسى مصر الطريق الإقليمي غزة

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