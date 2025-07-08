أخبار السيارات| توريس 2024 كسر زيرو بهذا السعر.. الكشف عن كوينيجسيج بقوة لا تصدق

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.



ماذا تقدم كيا تاسمان 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة تاسمان 2026 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" الرياضية، مع مفهوم الـ SUV الخاص بالسيارات المتعددة الاستخدام.

بقوة لا تصدق .. الكشف عن كوينيجسيج Sadair’s Spear الخارقة

كشفت كوينيجسيج عن نسختها الخارقة صاحبة اللقب Sadair’s Spear، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة السويدية على الاطلاق، لما تحمله من قدرات فنية عالية الأداء، إلى جانب التفرد، حيث تنطلق عبر 30 نسخة فقط.

توريس 2024 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة كي جي إم توريس واحدة من أبرز السيارات الكورية الجنوبية التي انطلقت في الفترة الأخيرة، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

سعر ومواصفات تويوتا CHR موديل 2025 في الإمارات

تقدم تويوتا اليابانية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، ضمن موديلات 2025، منها السيارة الرياضية CHR، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر الشهيرة ذات الطابع الرياضي والتصميم العصري.