بى واى دى إف 3 تباع بسعر مغري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بى واى دى اف 3 موديل 2012

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بى واى دى اف 3 موديل 2012 ، وتنتمي واى دى اف 3 لفئة السيارات السيدان .

بى واى دى اف 3 موديل 2012

مواصفات بى واى دى اف 3 موديل 2012 الخارجية

تمتلك سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي واي دي ، وتم تثبيت شعار بي واي دي على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بى واى دى اف 3 موديل 2012

بى واى دى اف 3 موديل 2012

تستمد سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 425 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة بى واى دى اف 3 موديل 2012 الداخلية

بى واى دى اف 3 موديل 2012

تحتوي مقصورة سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2012 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وحوامل اكواب أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بى واى دى اف 3 موديل 2012

بى واى دى اف 3 موديل 2012

تباع سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .