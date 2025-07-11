142 لاعبا في بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد

استضافت محافظة بورسعيد فعاليات النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي، والمقامة خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري على شاطئ بورتوسعيد الرياضي بمحافظة بورسعيد، بمشاركة واسعة من 10 أندية رياضية، يمثلها 142 لاعبًا ولاعبة في إطار دعم الدولة للأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة في المحافظات .

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة في اليوم الثاني لانطلاق البطولة وذلك وسط تنظيم متميز يعكس جاهزية بورسعيد لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى كما حضر الافتتاح اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من مسؤولي الاتحاد، والدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي ببورسعيد، ومسؤولي الأندية المشاركة.

وأكد اللواء شريف القماطي خلال فعاليات اليوم الثاني من البطولة، أن المنافسات أظهرت عناصر واعدة من اللاعبين مما يعزز فرص انضمامهم للمنتخب الوطني للتجديف الشاطئي مشيرًا إلى أهمية البطولات المحلية في اكتشاف المواهب ودعم قوائم المنتخبات الوطنية تمهيدًا للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة ومنها بطولة المدارس بالجزائر، والألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026» والنسخة القادمة من بطولة العالم.

بمشاركة 10 أندية رياضية بورسعيد تستضيف فعاليات النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

ويشارك في البطولة أندية المعادي، اليخت، البنك الأهلي، طلائع الأسطول، المقاولون العرب، القناة (الإسماعيلية)، النادي المصري، هيئة قناة السويس (بورسعيد)، هيئة قناة السويس (بورتوفيق)، واتحاد الشرطة.

وتأتي استضافة محافظة بورسعيد لهذا الحدث الرياضي الهام تأكيدًا على مكانتها كمركز رياضي وسياحي متميز ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنظيم البطولات النوعية التي تسهم في نشر الألعاب غير التقليدية بمختلف أنحاء الجمهورية.