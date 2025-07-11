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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تتجاوز 50 مليون جنيه.. آرسنال يقترب من ضم نوني مادويكي لتعزيز خط الهجوم

نوني مادويكي
نوني مادويكي
حمزة شعيب

يواصل نادي آرسنال الإنجليزي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، حيث بات على بعد خطوات من التعاقد مع نوني مادويكي، جناح نادي تشيلسي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني بعد احتساب الحوافز الإضافية المتعلقة بالأداء.

بحسب ما أورد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين إدارتي آرسنال وتشيلسي، في وقتٍ أبدى فيه اللاعب الإنجليزي الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، رغبته في خوض تجربة جديدة بقميص "الجانرز" تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

في حال إتمام الصفقة، سيكون مادويكي رابع صفقة يُبرمها آرسنال هذا الصيف، وسينضم لتشكيلة هجومية تضم أسماء بارزة مثل بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي، ما يُعطي أرتيتا مرونة هجومية أوسع وتنوعًا تكتيكيًا استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ورغم الحماس داخل أروقة النادي، إلا أن الصفقة أثارت انقسامًا بين جماهير آرسنال عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض تحفظه على المبلغ الكبير المخصص للاعب، خاصة أن تجربته مع تشيلسي لم تحقق التأثير المنتظر بعد.

سجل مادويكي ومشواره الدولي

انضم مادويكي إلى تشيلسي في عام 2023 قادمًا من آيندهوفن الهولندي، وتمكن خلال الموسم الماضي من تسجيل 11 هدفًا في مختلف المسابقات، ما مهد الطريق أمامه لتلقي أول استدعاء دولي مع منتخب إنجلترا بقيادة لي كارسلي، ومن بعده المدرب الألماني توماس توخيل.

تدعيمات أخرى لآرسنال

وكان آرسنال أعلن في وقت سابق التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد، بالإضافة إلى الدنماركي كريستيان نورجارد من برينتفورد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار خطة شاملة لبناء فريق منافس على كافة الجبهات خلال موسم 2025-2026.

آرسنال نوني مادويكي الدوري الإنجليزي

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