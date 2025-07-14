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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب المصري: رحيل حامد حمدان لن يؤثر على بتروجيت

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يمنى عبد الظاهر

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن بتروجيت لن يتأثر برحيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حال انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن الأفضل لإدارة النادي هو السماح برحيله والاستفادة من المقابل المادي.


وقال إيهاب المصري في مقابلة مع الإعلامي ماركو مراد، في برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد": ”من الوارد أن يتراجع مستوى حامد حمدان الموسم المقبل إذا استمر مع بتروجت، خاصة في ظل الأزمة النفسية التي يمر بها اللاعب بعد رفض انتقاله إلى نادٍ بحجم الزمالك".

وأضاف: "بتروجيت ليس لديه قاعدة جماهيرية تضغط عليه أو تسأله عن أسباب بيع اللاعبين، وبالتالي من الأفضل استثمار أي فرصة لبيع لاعب بمقابل جيد، دون التأثير على استقرار الفريق".

وتابع المصري: "رحيل حامد حمدان لن يؤثر سلبًا على الفريق، كما أننا لم نشعر بفارق في الأداء حين غادر أحمد رضا إلى الأهلي في الموسم الماضي، مما يؤكد أن الفريق قادر على تعويض أي لاعب".

وعن اللاعب وسام أبوعلى، شدد إيهاب المصري على ضرورة الاتفاق معه بشكل واضح بشأن مستقبله، قائلًا: "من المهم التوصل إلى تفاهم مع وسام أبوعلى يسمح له بالرحيل في يناير، إذا تلقى عرضًا مناسبًا، وذلك حفاظًا على تركيزه واحترافيته خلال النصف الأول من الموسم".

إيهاب المصري البورسعيدي الفلسطيني حامد حمدان ماركو مراد بتروجت الزمالك وسام أبوعلى

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