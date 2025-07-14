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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف بيكسل 10 بتصميم جديد وتقنيات متقدمة.. وشاومي تغزو الأسواق بجهاز بقدرة شحن جبارة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم جديد وتقنيات متقدمة.. جوجل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف بيكسل 10

أعلنت شركة جوجل عن قرب إطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس والتي تاتي بالعديد من الميزات والمواصفات الرائدة. أما عن أسعار هواتف بيكسل فهي كالتالي:

قبل أيام من إنطلاقه.. مواصفات هاتف Realme 15 Pro 5G
تستعد شركة ريلمي  لإطلاق سلسلة هواتفها Realme 15 في الهند في 24 يوليو، وتتجه الأنظار نحو هاتف Realme 15 Pro 5G ويبدو أن هذا الهاتف سيُصبح منافسًا قويًا في فئة الهواتف متوسطة المدى، بفضل بطاريته الضخمة.

على الجانب الآخر يأتي هاتف Realme 15 Pro 5G  بالعديد من الميزات مثل البطارية الضخمة والتي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة وهي الأكبر في فئتها والتي تأتي مقترنة بشحن سلكي بقوة 80 وات عبر USB-C لإعادة التعبئة السريعة.

بتصميم متين ومعالج قوي .. فيفو تطلق هاتف Y19s GT

أطلقت شركة فيفو رسميًا هاتفها الذكي Y19s GT 5G ورغم حمله علامة "GT"، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهو معالج موجود أيضًا في العديد من هواتف 5G الاقتصادية. وفي المقابل يتميز الهاتف بمواصفات بارزة، فهو يأتي يشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، وتصميم متين.

بقدرة شحن جبارة.. شاومي تغزو الأسواق بجهاز شاومي Pad 8 Pro اللوحي
قد لا تنتهي شركة شاومي من إنتاج الأجهزة اللوحية هذا العام. فبعد شهر واحد فقط من إعلانها عن جهازي Xiaomi Pad 7S Pro و Redmi K Pad ، أفادت التقارير أن الشركة تُعدّ طرازًا آخر عالي الأداء يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. ومن المرجح أن يكون الجهاز  هو Xiaomi Pad 8 Pro.

بتصميم مذهل ومزايا احترافية .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO 13
أطلقت  شركة iQOO مؤخرًا لونًا جديدًا من هاتف iQOO 13  والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت هو 54,999 روبية هندية .4

 على الجانب الآخر ياتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، فيبلغ سعره 59,999 روبية هندية. 

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