عمرو سامي: يحق لطلاب الطب والهندسة الالتحاق بكلية الفنون الجميلة في حالة واحدة

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إن الطالب الذي يرسب في اختبارات القدرات يمكنه أن يتقدم مرة أخرى في السنة التالية، ولكن في تلك الحالة يكون اختبار القدرات بتنسيق العام الذي حصل على الثانوية العامة فيه.

الكلية لا تغلق أبوابها

وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الطالب من حقه أن يتقدم مرة أخرى، وأن الكلية لا تغلق أبوابها أمام الطلاب.

ولفت إلى أن الطالب حال تخرجه من كليات مثل الطب والهندسة وكان حلمه الالتحاق بكلية الفنون الجميلة من حقه أن يقدم على اختبارات القدرات، حتى لو كان عمره 50 عاما، كما يمكن الدراسة بقسم الحر الذي يدرس 3 أشهر في العام بتخصصات مختلفة.