هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالمحافظة

كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس ادارة هيئة الأسعاف المصرية، تفاصيل جديدة بشأن دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية.

نعمل على تقديم شيء جديد لقطاع السياحة في مصر

وأضاف الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس ادارة هيئة الأسعاف المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن نعمل على تقديم شيء جديد لقطاع السياحة في مصر.

وتابع الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس ادارة هيئة الأسعاف المصرية، أن لدينا ستة لنشات الأول في الاسكندرية والباقي سيكون على كافة السواحل دون اي تميز.

