قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد
قوائم انتظار.. بشرى سارة للمتقدمين لمسابقات وظائف المعلمين
صدى البلد يكشف تفاصيل الأزمات الثلاث بالأهلي
ضربة جديدة في غزة| كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال.. ما حصيلة الخسائر؟
الدفاع الجوي الروسي: تدمير 55 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
ننشر تفاصيل توقيع بروتوكول استقبال طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمركز مصلحة الكفاية الإنتاجية
أسعار الذهب اليوم في مصر |فيديو
الأرصاد تحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في تلك المحافظات
لن أستسلم.. ترامب يعبر عن إحباطه من بوتين في مقابلة مع بي بي سي
محمد شريف: بدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا
الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة
أمطار غزيرة وسيارات مغمورة بالمياه.. إسبانيا تشهد موجة من الفيضانات العارمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق ناري من القيعي لكريم حسن شحاتة بشأن تدخل الخطيب في صفقة الزمالك

عدلي القيعي
عدلي القيعي
علا محمد

هاجم عدلي القيعي مقدم برنامج «ملك وكتابة» عبر شاشة الأهلي، تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة، والتي قد اتهم فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتدخل لإفساد صفقة حامد حمدان على الزمالك.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: “يعني أنت عمال تقول قالوا وبعدين معلومة طب هي إيه منهم، ومش عارف ليه”.

وأضاف: “الأهلي لو دخل علشان عاوز اللاعب يبقى عايزه، وعاوز أسالك سؤال مصطفى شلبي الأهلي لما راحله كانت رغبة الأهلي إيه؟، ورغم كده دخل الزمالك واتفق مع نادي إنبي وغيروا المسار وخدوه”.

وتابع: “لما تقول إن في صلة قرابة بين رئيس نادي إنبي وبتروجت،مين اللي قالك".

وأكمل: “الحاجه التانية حامد حمدان كان لاعب في ناشئين الأهلي لوقت قريب، والأحمر لو عايزه هيدخل يتفاوض عليه زي الزمالك بالظبط، وأي اللي يجبر بتروجت إنه يسمع كلام الخطيب علشان يمنع انتقال لاعبه للزمالك، حاجة غريبة”.

وختم: “كريم حسن شحاتة كان دايمًا يحاول أن يكون موضوعًا إلا قليلًا، ولكن هل ده كلام يدخل عقل الإنسان بإن رئيس نادي يروح لرئيس نادي تاني يقوله متديش لاعيبة لفرق تانية؟ بأمارة إيه، وهذا يدل على استحالة هذا الطلب”.

وكان قد علق عدلي القيعي، الرئيس الأسبق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي طالت لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه إثر إهداره ركلة جزاء في مباراة الأهلي الافتتاحية أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025. 

وجاءت تصريحات القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، حيث دافع عن اللاعب وانتقد ما وصفه بـ"الانتهازية" في ردود الأفعال.

عدلي القيعي ملك وكتابة ة الأهلي الإعلامي كريم حسن شحاتة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الزمالك نادي إنبي حامد حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً

حادث كوبري القبة

أتوبيس نقل جماعي يصطدم بـ معرض سيارات في حدائق القبة

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا

ترشيحاتنا

مسلسل فات الميعاد

فات الميعاد الحلقة 24 .. أسماء أبو اليزيد تطلب الطلاق

أحمد وأحمد

إيرادات السينما| أحمد وأحمد يتمسك بالصدارة.. وسيكو سيكو فى ذيل القائمة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

بالصور

كلوب ساندوتش الدجاج بثلاث طبقات غنية ونكهة لا تقاوم

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

أمل جديد في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بسبب هذه البطارية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نشرة المرأة والمنوعات| 3 أبراج حياتها هتتغير للأفضل قريبا.. أنت منهم؟| أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني.. القصة الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بسبب خطأ فادح.. سيارة تكلف فولفو أكثب من مليار دولار خسائر

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد