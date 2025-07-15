تعليق ناري من القيعي لكريم حسن شحاتة بشأن تدخل الخطيب في صفقة الزمالك

هاجم عدلي القيعي مقدم برنامج «ملك وكتابة» عبر شاشة الأهلي، تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة، والتي قد اتهم فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتدخل لإفساد صفقة حامد حمدان على الزمالك.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: “يعني أنت عمال تقول قالوا وبعدين معلومة طب هي إيه منهم، ومش عارف ليه”.

وأضاف: “الأهلي لو دخل علشان عاوز اللاعب يبقى عايزه، وعاوز أسالك سؤال مصطفى شلبي الأهلي لما راحله كانت رغبة الأهلي إيه؟، ورغم كده دخل الزمالك واتفق مع نادي إنبي وغيروا المسار وخدوه”.

وتابع: “لما تقول إن في صلة قرابة بين رئيس نادي إنبي وبتروجت،مين اللي قالك".

وأكمل: “الحاجه التانية حامد حمدان كان لاعب في ناشئين الأهلي لوقت قريب، والأحمر لو عايزه هيدخل يتفاوض عليه زي الزمالك بالظبط، وأي اللي يجبر بتروجت إنه يسمع كلام الخطيب علشان يمنع انتقال لاعبه للزمالك، حاجة غريبة”.

وختم: “كريم حسن شحاتة كان دايمًا يحاول أن يكون موضوعًا إلا قليلًا، ولكن هل ده كلام يدخل عقل الإنسان بإن رئيس نادي يروح لرئيس نادي تاني يقوله متديش لاعيبة لفرق تانية؟ بأمارة إيه، وهذا يدل على استحالة هذا الطلب”.

وكان قد علق عدلي القيعي، الرئيس الأسبق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي طالت لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه إثر إهداره ركلة جزاء في مباراة الأهلي الافتتاحية أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت تصريحات القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، حيث دافع عن اللاعب وانتقد ما وصفه بـ"الانتهازية" في ردود الأفعال.