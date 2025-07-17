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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: 100 مليون صحة أنجح المبادرات ونطالب بتوفير العلاج لضمان تكامل الخدمة

إيرين سعيد
إيرين سعيد
محمد الشعراوي

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مبادرة "100 مليون صحة" تعد واحدة من أنجح المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم قطاع الصحة، وتقديم خدمات طبية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت سعيد لـ صدى البلد إلى أن العرف جرى على أن يتم الكشف وتوفير العلاج مجانا للمرضى ضمن المبادرة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم رعاية صحية شاملة.

وأضافت النائبة: " أتمنى أن يتم دعم المستشفيات بالأدوية والأصناف الناقصة، حتى تحقق المبادرة الهدف المنشود منها، إذ إن تشخيص المرض دون توفير العلاج الكامل يعد خدمة صحية منقوصة ".

وشددت عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية توفير الأدوية اللازمة للمرضى، مؤكدة ضرورة ربط المبادرة بقوائم مرضى التأمين الصحي، لضمان عدم ازدواج صرف العلاج لنفس المريض، ما يسهم في ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد إلى مستحقيها.

إيرين سعيد الشؤون الصحية مجلس النواب 100 مليون صحة قطاع الصحة

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