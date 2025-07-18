كاتب صحفي: شيرين تراقب المطربين .. ولا تتقبل صعود أي نجم جديد

وجّه الإعلامي والكاتب الفني أحمد السماحي انتقادات حادة للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنها تتابع المشهد الفني عن كثب، وتراقب المطربين الصاعدين والناجحين بشكل دائم، لكنها لا تتقبل تفوق أحد عليها.

السماحي: المسرح له قدسية.. ويجب أن تُراجع نفسها

وقال السماحي خلال برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار ، إن من الضروري أن يُصارح المحيطون بشيرين عبد الوهاب بالحقيقة، وهي أن المسرح ليس مجرد "لعبة" أو مساحة للظهور العشوائي، بل له قدسية تتطلب استعدادًا واحترامًا كاملاً للجمهور.

دعوة للعلاج والاهتمام بالصورة العامة

وأكد السماحي أن شيرين بحاجة إلى علاج ومراجعة حقيقية لنفسها، خاصة في ما يتعلق بظهورها على المسرح، مضيفًا:"لا يصح أن تطلع بهذا الشكل على المسرح.. لازم تكون عاملة حسابها وشكلها وصوتها".