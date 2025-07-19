قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات الإيرانية تعتقل 87 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل
هل قراءة سورة يس بعد الفجر في المحرم بدعة؟.. جائزة بشرط
خرج من المعسكر.. أزمة فتوح تُحرج الزمالك بعد ظهوره في حفلة بالساحل
احذر 6 أشياء تبطل الصلاة أثناء أدائها.. لا تقع فيها
روسيا تشن هجمات بالمسيرات والصواريخ تستهدف كييف والبنية التحتية
مسلسل كتالوج يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بيومين
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟
ترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة
ما هي علامات الإخلاص لله؟.. 4 دلائل واضحة
قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 26 من فات الميعاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصدره الترند.. شاهد صور خطوبة بطل سنترال رمسيس ابن الشهيد نور الدين

الضابط نور امتياز بطل إطفاء حريق سنترال رمسيس يحتفل بخطوبته
الضابط نور امتياز بطل إطفاء حريق سنترال رمسيس يحتفل بخطوبته
إسلام دياب

احتفل الملازم أول نور الدين امتياز، الضابط بقطاع الحماية المدنية، بخطوبته في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، وسط حضور واسع من القيادات الأمنية وزملائه وأصدقائه وأفراد أسرته.

تصدرت الحفل السيدة سحر سيد، أرملة الشهيد البطل امتياز كامل والدة العريس، حيث بدت ملامح الفخر والسعادة على وجهها، وسط ترحيب من الحضور الذين شاركوا العائلة فرحتها الكبيرة.

يأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من تصدر اسم العريس منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته ضمن صفوف أبطال الحماية المدنية في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في سنترال شهير بالقاهرة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد حية وثقت شجاعة الضابط وزملائه أثناء تعاملهم البطولي مع الحريق، ما جعله يحظى بإشادة واسعة من المواطنين ورواد المنصات الإلكترونية.

امتد الحفل حتى منتصف الليل، شهد أجواء احتفالية مميزة، تخللتها عروض موسيقية وفقرات فنية لاقت استحسان الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة السعيدة التي جمعت بين الفخر الوطني والبهجة العائلية.

الملازم أول نور الدين امتياز الضابط بقطاع الحماية المدنية القيادات الأمنية حفل خطوبة سنترال رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

متهمة

علاقة غير شرعية.. القبض على سيدة تركت طفلها أمام مستشفى الحسين بالقاهرة

تهجير الفلسطينيين من غزة

بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الدكتور وليد الديب نقيب أطباء أسنان إسكندرية

أضر بالأمن القومي وأثار تخوفات طلاب الثانوية العامة .. ماذا فعل نقيب أسنان إسكندرية؟

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد