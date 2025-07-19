بعد تصدره الترند.. شاهد صور خطوبة بطل سنترال رمسيس ابن الشهيد نور الدين

احتفل الملازم أول نور الدين امتياز، الضابط بقطاع الحماية المدنية، بخطوبته في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، وسط حضور واسع من القيادات الأمنية وزملائه وأصدقائه وأفراد أسرته.

تصدرت الحفل السيدة سحر سيد، أرملة الشهيد البطل امتياز كامل والدة العريس، حيث بدت ملامح الفخر والسعادة على وجهها، وسط ترحيب من الحضور الذين شاركوا العائلة فرحتها الكبيرة.

يأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من تصدر اسم العريس منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته ضمن صفوف أبطال الحماية المدنية في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في سنترال شهير بالقاهرة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد حية وثقت شجاعة الضابط وزملائه أثناء تعاملهم البطولي مع الحريق، ما جعله يحظى بإشادة واسعة من المواطنين ورواد المنصات الإلكترونية.

امتد الحفل حتى منتصف الليل، شهد أجواء احتفالية مميزة، تخللتها عروض موسيقية وفقرات فنية لاقت استحسان الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة السعيدة التي جمعت بين الفخر الوطني والبهجة العائلية.