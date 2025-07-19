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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز 5 سيارات SUV في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الداخلي والخارجي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك الشبابية، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز 5 سيارات SUV في السوق المصري.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2025 على رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT من 7 نقلات أوتوماتيكية الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، بينما تتراوح أسعار السيارة بين 1,799,900 جنيه و 2,274,900 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 موديل 2026 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات بتقنية الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبسعر يتراوح بين 995,000 جنيه و 1,080,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

زودت السيارة هيونداي توسان 2025 بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان، بينما يتراوح سعر السيارة بين 1,650,000 جنيه و 2,350,000 جنيه.

كي جي إم توريس

كي جي إم توريس

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة كي جي إم توريس 2025 بين 1,575,000 جنيه و 2,090,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتمد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 1,650,000 جنيه و 1,880,000 جنيه.

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