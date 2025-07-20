أسعار العملات العربية في مصر بمستهل التعاملات

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الأحد 20 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 160.84 جنيه.

سعر البيع: 161.81 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.11 جنيه.

سعر البيع: 13.18 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 129.60 جنيه.

سعر البيع : 131.22 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.53 جنيه.

سعر البيع: 13.57 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 69.12 جنيه.

سعر البيع: 69.87 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 126.96 جنيه.

سعر البيع: 128.49 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

تسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.