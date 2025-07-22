برلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزة

أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار السعودي في مصر، أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، و دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.

وأشار " الشوربجي" في تصريح لـ« صدى البلد»: إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتوجهاته، لاسيما بعد ما شهدته الدولة من تطوير للبنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الخليجية.

وأكد أن الحكومة تسعى دائما إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بنية تحتية قوية وتشريعات محفزة، بما يضمن بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.

يأتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة أحد المجموعات السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وأوضح الدكتور عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.

وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.