مياه الأقصر تنفذ سيناريو وتجربة إطفاء حريق ناجحة في أرمنت| صور

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر برئاسة اللواء ا.ح مهندس احمد محمد رمضان تجربة إطفاء حريق وهمية ناجحة في محطة مياه أرمنت الكبرى، وذلك ضمن خطة التدريب العملي على مواجهة الأزمات والطوارئ، والارتقاء بمستوى الجاهزية الفنية والأمنية داخل منشآت الشركة، خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف الحالى.

وشهدت التجربة مشاركة فعالة من فرق الأمن والسلامة، بقيادة مسؤول الأمن بإدارة أرمنت ، بالتنسيق مع مسؤولي السلامه والصحة المهنية، بمتابعة مهندس علاء برعى مدير إدارة أرمنت، وبإشراف المهندس عمرو الطاهر نائب مدير الإدارة، حيث تم استخدام خراطيم المياه ذات الضغط العالي، والتعامل مع سيناريو الحريق بشكل عملي لتقييم سرعة الاستجابة وكفاءة المعدات.



وأكد اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على أن "سلامة العاملين وجودة المياه أولوية لا مساومة عليها"، موضحًا ان مثل هذه التجارب الميدانية تأتي في إطار السياسة العامة التي تتبناها الشركة في التحول من نمط التشغيل التقليدي إلى نموذج مؤسسي متكامل يربط بين السلامة، الجودة، وتطوير القدرات البشرية.