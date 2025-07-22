الحاصلة على المركز السابع علمي رياضة: كنت حاسة إني هنقص درجات كتير

احتفلت كاميرا برنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز" مع أسرة الطالبة سارة ياسر بالحصول على المركز السابع في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

وقالت سارة: «لم أتوقع أي شيء، واتصل بي خالي، بعدما رأى صورتي على أحد المواقع الصحفية لأنني من أوائل الإلكترونية، لم أصدق ذلك، وبكت سلمى فرحا، وكنا سعداء جميعا، فلم أتوقع أن أكون من الأوائل، وكنت أعتقد أنني سأنقص الكثير من الدرجات، والامتحانات كانت صعبة، ولم يكن طموحي كبيرا، إلا أنني كنت أريد الالتحاق بكلية الهندسة».

وأوضحت: "في أول السنة كان هناك حالة من التشتت، وكنا نبحث عن أفضل المدرسين للحصول على الدروس، وكنا نجرب، ولم نجد مدرسا مميزا في اللغة الإنجليزية، وذاكرت مع أختي".

ومن جانبها قالت شقيقتها سلمى: "كنا نحب المذاكرة سويا لأننا نكمل بعض، فلم نحصل على درس في اللغة الإنجليزية، وكنا نحدد أهم القواعد التي تحتاج إلى مراجعة، وما أكدنا عليه وجدناه في ورقة الامتحان نهاية العام".

وقالت والدة الطالبتين المهندسة شيماء: "أحمد الله رب العالمين، وكنت أتوقع تفوقهما وأن تحصلا على ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية، رغم صعوبة السنة وفقدان الثقة والتشتت في بعض الأوقات، وهما تصنفان من الأوائل منذ صغرهما، لذلك توقعت أن يتم ترتيبهما على مستوى الجمهورية".