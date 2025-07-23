تعاني الكثير من السيدات لتلف الشعر خلال فصل الصيف ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، التعرض المفرط لأشعة الشمس، الحرارة العالية، الملوحة في مياه البحر، والكلور في مياه المسابح. كل هذه العوامل تؤدي إلى جفاف الشعر، تكسره، وفقدانه للبريق. لكن لا تقلق، باتباع بعض الخطوات البسيطة يمكنك حماية شعرك من التلف في الصيف، بحسب ما ذكرة موقع هيلثي.

خطوات بسيطة لحماية شعرك في الصيف

1. ارتدِ قبعة أو غطاء رأس

يساعد في حماية الشعر من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في أوقات الذروة من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

2. استخدم منتجات حماية من الشمس

توجد بخاخات وكريمات تحتوي على عامل حماية للشعر، تمامًا مثل واقي الشمس للبشرة.

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

3. رطّب شعرك باستمرار

استخدم بلسمًا مرطبًا بعد كل غسلة، ويفضل استخدام ماسك مغذٍّ مرة إلى مرتين في الأسبوع.

4. اشطف شعرك بالماء النظيف قبل وبعد السباحة

الماء النظيف يساعد على تقليل امتصاص الشعر للكلور أو الملح، مما يخفف من التلف.

5. قلل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

استبدل مجفف الشعر والمكواة بالتجفيف الطبيعي قدر الإمكان، لأن حرارة الصيف وحدها كافية لإجهاد الشعر.

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

6. قص الأطراف بانتظام

يساعد في التخلص من التقصف ومنح الشعر مظهرًا صحيًا.

7. اشرب كمية كافية من الماء

الترطيب الداخلي ينعكس بشكل كبير على صحة الشعر والبشرة.

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

8. استخدم زيوت طبيعية خفيفة

مثل زيت الأرجان، زيت جوز الهند، أو زيت الجوجوبا، فهي تغلف الشعر وتحميه من الجفاف دون إثقاله.