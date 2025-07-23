برلمانية: إطلاق الحضانات بالمساجد نموذج للتكامل المجتمعي في تربية النشء

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لإطلاق حضانات تعليمية داخل المساجد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل المؤسسي في خدمة الطفل المصري وغرس القيم الوطنية والدينية منذ الصغر.

وقالت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد": “نحن أمام مبادرة نوعية تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية المرحلة التأسيسية في حياة الطفل، وهي خطوة تعزز بناء الإنسان المصري من خلال الدمج الواعي بين التعليم المبكر والهوية الثقافية والدينية.”

وأضافت: "وجود الحضانات داخل المساجد لا يعني فقط تقديم محتوى تربوي وتعليمي، بل يشكّل بيئة آمنة تُرسّخ لدى الأطفال مفاهيم الانتماء، وقيم الأخلاق، واحترام الآخر، وهي جميعها أسس لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي."

وأكدت "الكسان" أن هذه المبادرة تأتي استجابة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية الطفولة المبكرة، وحرص الدولة على استثمار كل الإمكانات المتاحة لتحسين جودة التعليم والوصول بالخدمة إلى كل قرية ومجتمع محلي.

ودعت النائبة إلى دعم التجربة وتوفير كل المقومات لإنجاحها، مشددة على أهمية تدريب الكوادر التربوية المعنية، وتهيئة المساجد بما يتناسب مع خصوصية الأطفال واحتياجاتهم النفسية والتعليمية.

واختتمت تصريحها بقولها: "نحن لا نُنشئ حضانات فقط، بل نُؤسس لبنية إنسانية متكاملة، يكون فيها المسجد منارة تضيء الطريق لأجيال قادمة أكثر وعيًا وثباتًا على المبادئ الوطنية والدينية."