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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 ساعات رعب.. طفل يخرج من حضانته ويضل طريقه.. و"فيسبوك" يُعيده لأسرته

الطفل انس
الطفل انس
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة سيتي بمدينة سوهاج واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما خرج طفل صغير من داخل إحدى الحضانات الخاصة بالمنطقة دون أن تلاحظ إدارة الحضانة غيابه.

ما أدى إلى فقدانه لمدة قاربت الأربع ساعات، قبل أن تنجح أسرته في العثور عليه بالصدفة عن طريق منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود التفاصيل إلى خروج الطفل "أنس"، من الحضانة دون أن ينتبه أحد من العاملين أو المشرفين، ليضل طريقه وسط الشوارع المجاورة، في وقت لم تكن أسرته على علم بما حدث.

وعلى مدار ساعات طويلة، بحثت الأسرة عنه في حالة من الذعر والخوف، وبالصدفة، رصد والد الطفل، المهندس محمد، منشورًا تم نشره على الصفحة الرسمية لأحد الكافيهات الشهيرة بسوهاج.

يشير إلى العثور على طفل تائه لا يعرف سوى اسمه، "أنس"، ولا يستطيع إعطاء أي معلومات إضافية عن نفسه أو مكان إقامته.

وعلى الفور، تواصل والد الطفل مع الكافيه وتم التوجه للمكان واستلام الطفل سالمًا، وسط حالة من الارتياح والامتنان لكل من ساعد في عودته.

من جانبها، أصدرت إدارة الحضانة بيان اعتذار رسمي نُشر على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، حمل عنوان "اعتذار واجب"، جاء فيه:

"الاعتذار لا يمحو جرحًا غائرًا لكن يمنعه من التوسع.. تتقدم الحضانة باعتذار واجب للمهندس محمد، ولي أمر الطفل أنس، عن ما حدث اليوم، وتدين ما بدر من أحد الموظفين بالحضانة من رد غير مسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي، مما سبب حالة من الاحتقان.

وقد تم اتخاذ إجراءات محاسبة تجاه الموظفة، والتواصل مع ولي الأمر، الذي أبدى تفهمًا وكرمًا كبيرًا.

وتم الصلح والتراضي، وتعهدت الإدارة بعدم تكرار ما حدث، داعين الله أن يحفظ أبناءكم جميعًا من كل سوء".

وقد لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأطفال داخل الحضانات وتفعيل إجراءات الأمان لضمان سلامتهم.

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