بناء العقول يبدأ من الطفولة.. نائب: الحضانات بالمساجد نقلة تربوية تُعزز الهوية والانتماء

أشاد النائب يحيى إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، بمبادرة وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن إنشاء حضانات تعليمية داخل المساجد، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية في طريق بناء الإنسان المصري من جذوره، وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية منذ الصغر.

وقال النائب يحيى اسماعيل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “هذه المبادرة ليست مجرد تعاون بين وزارتين، بل هي رؤية متكاملة تنم عن وعي الدولة بأهمية تكوين شخصية الطفل المصري من خلال بيئة تجمع بين العلم والدين، وبين القيم والهوية".

وأضاف: "المساجد كانت ولا تزال مراكز إشعاع ثقافي وتربوي، واستثمارها اليوم لتقديم خدمات التعليم المبكر يُعد توظيفًا رشيدًا لمقدرات الدولة في خدمة المجتمع، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تفتقر لدور حضانة مؤهلة".

وأكد النائب يحيى إسماعيل أن هذه الخطوة تعكس بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا عميقًا، حيث سيتمكن أولياء الأمور من إلحاق أطفالهم بحضانات آمنة ومجانية أو منخفضة التكلفة، داخل بيئة مألوفة وموثوق بها.

وشدد على ضرورة مواكبة هذا المشروع؛ بخطة تدريب وتأهيل للمعلمين، وتجهيز المساجد بما يلائم احتياجات الطفولة المبكرة، مع الالتزام الكامل بضوابط احترام قدسية المسجد وتنظيم استخداماته.

واختتم إسماعيل تصريحه قائلًا إن "بناء العقول يبدأ من الطفولة، وغرس القيم في هذه المرحلة هو الضمان الحقيقي لمجتمع أكثر تماسكًا ووعيًا، والحضانات بالمساجد تمثل بداية حقيقية لهذا المسار الوطني النبيل".