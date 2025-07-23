قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى كامل: ما حدث في حفل راغب علامة أزمة حقيقية.. واحترام المسرح واجب
مدبولي لصدى البلد: زيادة الأنشطة والغرف الفندقية بالعلمين لجعلها وجهة سياحية طوال العام
يجب تدريسه بقيمته وقدره.. وزير التعليم: نسبة النجاح في الدين 70%
ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو
حماس: تصويت الكنيست بفرض السيادة على الضفة إجراء باطل وعدوان سافر
توجيه الرئيس.. عبد اللطيف: نقلنا التعليم الدولي لمحدودي الدخل من خلال نظام البكالوريا
ما فضل الإمامة في الصلاة؟.. دعاء نبوي يكشف مكانتها
واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه
أحمد موسى: المونوريل نقلة حضارية.. والأتوبيس الترددي يقلل زمن الانتظار في الذروة
وزير التعليم: البكالوريا بحاجة لحوار مجتمعي.. ولم نلغ مواد في الثانوية العامة
أحمد موسى: تطوير النقل والسكك الحديدية يواكب تطلعات المواطن ويخدم السياحة
مدبولي: الضبعة النووية ستولد طاقة ضعف المُنتجة من السد العالي.. وهذا موقف قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
علياء فوزى

استعرض عدد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، تجاربهم في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية بهدف تسهيل الوصول والحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.


وخلال العروض التقديمية، أبرزت الشركات تجاربها المختلفة في السوق المصرية، ومدى اعتماد كل منها على التكنولوجيا المالية، في تقديم الخدمات المختلفة، وأشاد ممثلو الشركات بالمرونة والتعاون من قبل الهيئة في الحصول على التراخيص اللازمة، مع توفير الدعم المطلوب لإنهاء واستيفاء كافة المتطلبات الإجرائية، بما يتيح الشفافية في التعاملات المالية غير المصرفية، وبما يحمي سرية بيانات العملاء بالشكل الملائم في إطار عملية رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية.


قدم العرض التقديمي الخاص بشركة ثاندر، أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كما قدم مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" العرض التقديمي الخاص بتجربة نجاح الشركة في السوق المصرية، وقدم محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني العرض التقديمي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى نهال حلمي الشريك المؤسس لشركة فلند لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن شركة أوليف للتخصيم الرقمي، قدم زياد مختار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العرض التقديمي.


فيما ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالملتقى أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.


بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.
 

نمو الشركات 

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.


وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، والذي تم إطلاقه رسمياً خلال الملتقى.

الرقابة المالية شركات التكنولوجيا القطاع المالي غير المصرفي التكنولوجيا المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

السجن المشدد 15 عاما لـ 4 أشخاص سرقوا 30 ألف جنيه من مندوب شركة بأسيوط

هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

بسبب شكه في سلوكها .. السجن المؤبد لـ عاطل أنهى حياة زوجته بأسيوط

بالصور

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

فيديو

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد