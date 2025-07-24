أخبار التوك شو| راغب علامة لـ مصطفى كامل: البوسة مش جريمة.. وزير التعليم: نسبة النجاح في الدين 70%

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



وزير الزراعة: تحديث المعدات الزراعية أسهم في مضاعفة إنتاج القمح

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدخال الميكنة الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح، موضحًا أن هناك طفرة في الإنتاج تعود إلى تحديث المعدات الزراعية التي كانت في السابق متهالكة وغير صالحة للاستخدام.



جمال شعبان يحذر: اللي له كرش هيضيع كل قرش

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك يوم عالمي لسلامة المخ، موضحًا أن السكتة الدماغية أصبحت منتشرة مثل السكتة القلبية بين المواطنين.



النقابة دورها تحميني.. راغب علامة لـ مصطفى كامل: البوسة مش جريمة

علّق النجم اللبناني راغب علامة على قرارات نقابة المهن الموسيقية قائلاً: «أكنّ كل الاحترام لمصطفى كامل، لكنه صديقي، وكان الأجدر التواصل معي قبل إصدار أي قرار».4 مسارات في نظام البكالوريا الجديد.. معلومات تهم الطلاب من وزير التعليم |فيديو

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا يضم 4 مسارات وهي طب وعلوم حياة وهندسة وحاسبات وآداب وفنون وقطاع الأعمال.



راغب علامة يعلّق على أزمة أحمد فتوح: بحبه وعايزة يروح معايا النقابة

علّق الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أثاره حضور لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح لحفله الغنائي بالساحل الشمالي، وما تبعه من قرارات من قبل إدارة النادي تجاه اللاعب.



يجب تدريسه بقيمته وقدره.. وزير التعليم: نسبة النجاح في الدين 70%

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن المواد خارج المجموع ينظر إليها على أنها أقل، وهذا المفهوم لا يجب أن يكون مع مادة الدين.



العشوائيات تحولت.. أحمد موسى: مبادرة "حياة كريمة" غيّرت واقع ملايين المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي شدد على رفضه استمرار المواطنين في العيش داخل عشوائيات لا تليق بكرامتهم، متابعا: الدولة نفذت مشروعات ضخمة لتوفير وحدات سكنية حديثة ضمن جهود تحسين جودة الحياة.



أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تمكنت من تحديث القوات المسلحة خلال الفترة الماضية بالرغم من التحديات، متابعا: الرئيس السيسي كان حريصا على تطوير وتحديث القوات الجوية وتنوع مصادر السلاح.



أشقاء وأخوة..الحكومة: لن نسمح بأي محاولات تؤدي إلى توتر العلاقات المصرية السعودية

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، متابعا: العلاقة هي علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات وتوافق الرؤي حول تلك القضايا