الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لخدام كنيسة مار مرقس بالمنيا

تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة مار مرقس الرسول، بالمنيا، مؤتمرًا تكوينيًا لخدام الكنيسة.

أقيم المؤتمر بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، بمشاركة الأب نادر ماهر، راعي الكنيسة.

راعوث ويونان

وألقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر حول "دراسة سفري راعوث ويونان".

وقدم الأب بطرس أنور، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، المحاضرة الثانية بعنوان "الزواج والعائلة في الكتاب المقدس وارتباطهما بوسائل التواصل الاجتماعي"، كما تحدث الأب فرنسيس وجدي، نائب راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، في المحاضرة الختامية للمؤتمر عن "الكتاب المقدس بعيون الذكاء الاصطناعي".