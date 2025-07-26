سعر الدولار اليوم رسميًا أمام الجنيه بعد موجة التراجع الأخيرة

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا بعد موجة التراجع الكبيرة التي شهدها الأخضر الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ما ساهم في تعزيز الثقة في سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنك

بلغ سعر الدولار في البنك اليوم داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، ليسجل استقرارًا، ما يعكس حالة من التوازن المدعوم بالسياسات النقدية الحذرة للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك اليوم

جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم على النحو التالي:

البنك المركزي المصري:

الشراء: 49.01 جنيه

البيع: 49.15 جنيه

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 49.04 جنيه

البيع: 49.14 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 49.04 جنيه

البيع: 49.14 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 49.04 جنيه

البيع: 49.14 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 49.04 جنيه

البيع: 49.14 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 49.04 جنيه

البيع: 49.14 جنيه

سعر الدولار اليوم مصر

هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم مصر انعكاسًا للثقة في الجهاز المصرفي ، مع وجود احتياطي نقد أجنبي قوي، إذ أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 381 مليون دولار.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفقًا للتحديث الرسمي، بلغ سعر الدولار اليوم بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، ليستمر على نفس مستوياته خلال الأسبوع، مما يعكس استقرارًا في حركة التدفقات الدولارية داخل البنك.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك من حيث التعاملات، حافظ الدولار على نفس السعر، حيث سجل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، في إشارة إلى استقرار الأداء النقدي داخل القطاع المصرفي العام.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يتم تحديث سعر الدولار داخل البنوك المصرية وشاشات التداول الإلكترونية، حيث تتابع الأسواق المالية المحلية والعالمية تغيرات العملة الخضراء، إلا أن الاستقرار ما زال السمة الغالبة على تعاملات السوق خلال الأسبوع الحالي.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

لا توجد سوق موزاية في مصر لبيع وشراء الدولار نتيجة توافر العملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة.

هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟

يتساءل الكثيرون: هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟، الإجابة تعتمد على تحركات الاقتصاد الأمريكي وقرارات الفيدرالي المقبلة، لكن في مصر، تشير المؤشرات إلى أن الدولار يميل إلى الاستقرار المؤسسي، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي وبيع البنك المركزي لأذون خزانة دولارية بقيمة 485 مليون دولار بمتوسط عائد 4.25%، ضمن خطة لتعزيز التدفقات النقدية وتقليص الدين الخارجي.