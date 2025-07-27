الكليات المتاحة بالمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية في تنسيق 2025

بدأ تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025، ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 ، لعلميات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2025 حسب درجات كل طالب في نتيجة الثانوية العامة 2025.

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضية والشعبة الأدبية بالإضافة إلى أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025 .

قائمة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2025

كليات شعبة علمي علوم 2025

تشمل الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم:

• كليات الطب بجميع الجامعات الحكومية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة…إلخ).

• طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض (طلبة/طالبات)، الطب البيطري، الزراعة.

• المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد المتوسطة والعليا مثل المعهد العالي للتعاون الزراعي.

كما تتوفر برامج متخصصة في بعض الجامعات مثل معهد تكنولوجيا السكر بجامعة أسيوط والثروة السمكية بجامعتي كفر الشيخ والعريش.

كليات شعبة علمي رياضة 2025

تشمل الجامعات التي تقبل طلاب علمي رياضة:

• كليات الهندسة بجميع الجامعات الحكومية (القاهرة، عين شمس، المنصورة، طنطا، حلوان، الزقازيق…وغيرها من الجامعات الحكومية المصرية).

• كليات الفنون الجميلة (عمارة) بعدد من الجامعات مثل الإسكندرية والمنيا وأسيوط.

• كليات التكنولوجيا والتعليم في بني سويف وسوهاج والسويس.

• كليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في بني سويف.

• الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج (2+2) للحصول على البكالوريوس.

• المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا المنتشرة في مختلف المحافظات.

كليات الشعبة الادبية 2025

كلية الألسن

كلية الآثار

كلية الإعلام

كلية السياسة والاقتصاد

كلية الآداب

كلية التجارة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2025، تفاصيل وموعد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظاميها الحديث والقديم (الدور الأول).

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام حديث):

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29%، لعدد طلاب 22152.

الشعبة الهندسية: 344 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.90%، لعدد طلاب 16577.

الشعبة الأدبية: 332 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.98%، لعدد طلاب 54073.

الإجمالي: 92702 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام قديم):

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر، أي بنسبة 85.37%، لعدد طلاب 14411.

الشعبة الهندسية: 330 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.49%، لعدد طلاب 11162.

الشعبة الأدبية: 327 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.76%، لعدد طلاب 2775.

الإجمالي: 28348 طالبًا وطالبة.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين

ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب المقرر قبول رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق 121050 طالبًا وطالبة.

وأكد الوزير في بيانه حرص مكتب التنسيق على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن عملية التنسيق ستكون إلكترونية بالكامل من خلال موقع التنسيق الرسمي.