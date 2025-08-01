عقب انضمامه للاتفاق.. كوكا حديث الصحف السعودية

تحدثت الصحف السعودية اليوم عن تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المهاجم أحمد حسن كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتبت صحيفة “عكاظ” "كوكا اتفاقيًا لمدة موسم واحد"، وقالت "أعلن نادي الاتفاق، تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في صفقة مجانية، في إطار تدعيم صفوفه استعداداً للموسم القادم".

بينما كتبت صحيفة “المدينة” :"الاتفاق يوقع مع أحمد كوكا لمدة عام"، وقالت: "أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها رسميًا مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة عام واحد".

وعنونت صحيفة “الرياض” "الاتفاق يضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا"، وقالت "رغم ارتباط اسم كوكا بالانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن اللاعب وجهته تغيرت إلى الدوري السعودي".

أما صحيفة “الرياضية” فكتبت :"كوكا.. رابع مصري يرتدي قميص الاتفاق"، وقالت "أعلن نادي الاتفاق، رسميًا تعاقده مع المصري أحمد حسن كوكا لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتابعت الصحيفة، "يأتي انتقال كوكا البالغ 32 عامًا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي، وبذلك يصبح رابع مصري يرتدي قميص الاتفاق بعد مواطنيه سمير كمونة وأحمد الشيخ وحسين السيد".

وأوضحت الصحيفة، "بات كوكا ثالث لاعب أجنبي ينضم إلى صفوف الفريق الاتفاقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد السلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، والجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا".