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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| يوتيوب يدخل عالم التعاون المشترك.. ChatGPT يتصدر عالم الذكاء الاصطناعي بلا منازع

أخبار التكنولوجيا|
أخبار التكنولوجيا|
قسم التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

«سامسونج S25 FE»| تسريب يكشف بطارية أصغر وتصميم أنحف.. هل بدأ سباق "الهاتف الأخف"؟

في خطوة قد تثير جدلًا بين عشاق سلسلة هواتف "Fan Edition"، كشف تسريب جديد عن مواصفات هاتف Galaxy S25 FE المرتقب، والذي يبدو أنه سيأتي ببطارية أصغر من الإصدار السابق Galaxy S24 FE، وذلك ضمن استراتيجية واضحة لتقليل الوزن والسُمك.


 حيل مبتكرة لاستخدام ChatGPT بفعالية: كيف تفكر خارج الصندوق لتوجيه الذكاء الاصطناعي؟

 

في الوقت الذي يكتفي فيه البعض بطرح أسئلة مباشرة على ChatGPT، يلجأ آخرون إلى أساليب أكثر ابتكارًا لاستخلاص أفضل ما يمكن من هذا النموذج الذكي للذكاء الاصطناعي.

بنسبة تفوق 80%.. ChatGPT يتصدر عالم الذكاء الاصطناعي بلا منازع

قد يبدو أن ChatGPT هو الاسم الوحيد الذي يتردد باستمرار عند الحديث عن روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، المعروفة أيضا باسم نماذج اللغة الكبيرة LLMs، وكما يتضح، فإن هذا الانطباع ينعكس فعليا في الواقع.

مايكروسوفت تقـ.ـتل نسخة من ويندوز 11.. هل سيتوقف جهازك عن العمل؟

أعلنت مايكروسوفت عن إيقاف العمل بنظام Windows 11 SE، النسخة المخففة من نظام ويندوز التي كانت موجهة خصيصا لقطاع التعليم وأجهزة الحواسيب منخفضة التكلفة.

أبل تلمح إلى استثمار كبير في الذكاء الاصطناعي

لمح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إلى أن الشركة قد تكون بصدد القيام باستثمار ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تصريحاته المرافقة لإعلان نتائج الشركة المالية للربع الثالث من العام.


جوجل تطلق Gemini 2.5 Deep Think.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن

أعلنت شركة Google DeepMind عن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 2.5 Deep Think، الذي تصفه بأنه أقوى نموذج استدلالي طورته جوجل حتى الآن.

مثل تيك توك وإنستجرام.. يوتيوب يدخل عالم التعاون المشترك

بدأت منصة يوتيوب YouTube باختبار ميزة جديدة تتيح التعاون المشترك بين المبدعين، وهي خطوة تشبه ما هو متاح بالفعل على منصات مثل إنستجرام وتيك توك.

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