ميتسوبيشي اتراج 2025.. الأرخص في السوق السعودي "كم سعرها"؟

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج من أرخص السيارات التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 50,350 ريال سعودي، مع تصميم ينتمي إلى فئة السيدان، وبحزمة من التقنيات.

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اتراج 2025

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج 2025 على جنوط تتراوح بين 14 أو 15 بوصة، مصابيح ضباب، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي، واجهة أمامية حادة الشكل، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مع تصميم خارجي للسيارة ينتمي إلى عائلية السيدان.

ميتسوبيشي اتراج 2025

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج 2025 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسائد هوائية أمامية بعدد 2 للحماية من الصدمات، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

ميتسوبيشي اتراج 2025

تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، بينما تحتوي من الداخل على شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ميتسوبيشي اتراج 2025

أسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في السعودية

تقدم ميتسوبيشي اتراج 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 50,350 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 54,950 ريال سعودي.