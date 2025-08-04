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وزير الشؤون النيابية: الرئيس السيسى أفضل داعم للمرأة

وزير الشئون النيابية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
وزير الشئون النيابية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالمدرسة الثانوية التجارية الفندقية بالهرم، اليوم الإثنين الموافق ٤ أغسطس.

https://youtube.com/shorts/12WsD4uZ2P4

وأكد المستشار فوزي، في تصريح له عقب التصويت، أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ نزيه وشفاف، يرسخ الثقة في العملية الديمقراطية ويعزز مشاركة المواطنين في رسم ملامح المستقبل.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثّل الضمانة الأساسية التي تتيح للمواطنين الإسهام المباشر في صناعة القرار، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية تعكس وعي الشعب المصري بدوره الوطني، وتُعد أداة حقيقية في دعم مسيرة بناء الدولة.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، ويؤكد إجراؤها في موعدها حرص الدولة على استكمال مؤسساتها الدستورية، مما يعكس متانة البناء المؤسسي للدولة المصرية، ويعزز من استقرار النظام الديمقراطي.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن هناك توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة، خاصة في ظل التيسيرات التي وفّرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها الإشراف القضائي الكامل، حيث يوجد عضو من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، وهو ما يمثل ضمانة قانونية ومصدر ثقة وطمأنينة للشعب المصري تجاه نزاهة العملية الانتخابية.

ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على استجابتها لتطلعات الشارع المصري، باستمرار الإشراف القضائي الكامل، والذي يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة العامة في سلامة الإجراءات.

وأضاف المستشار محمود فوزي: “أرى أن أفضل ضمانة للعملية الانتخابية هي مشاركة المواطنين بأنفسهم، فالنزول إلى لجان الاقتراع هو التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، ويعكس وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في آنٍ واحد.”

وفي تقييمه لتجربة مجلس الشيوخ، أوضح الوزير أن المجلس يُمثل الغرفة الثانية للبرلمان، وهو بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وقد أثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي.

كما أكد وزير الشؤون النيابية، أن زيادة تمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس الشيوخ يُعد انعكاسًا طبيعيًا لتركيبة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة بطبيعتها، وأن المرأة تعيش حاليًا عصرها الذهبي في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يُعد من أبرز الداعمين لقضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي انتخابات مجلس الشيوخ

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