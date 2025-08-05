شقيق حسام عبد المجيد: اللاعب لن يلعب للأهلي.. حسام زملكاوي ابن زملكاوي

كشف إسلام شقيق حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الاهلي للانتقال إلى صفوفه



وقال اسلام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: غير مطروح نهائي رحيل حسام عبد المجيد للنادي الأهلي

واضاف إسلام: حسام عبد المجيد زملكاوي ولا يزايد أبدا على النادي مع احترمنا الكامل للنادي الأهلي وتاريخه



وتابع: لم نطلب كما تردد 30 و40 مليون جنيه من أجل التجديد ، ونحن تحت أمر نادي الزمالك

وواصل: حين تتحدد الجلسة سوف تنتهي الأمور لأن حسام عبدالمجيد زملكاوي وابن النادي

وواصل: الزمالك له حق علينا ولازم ياخدوا كامل، وحسام يعلم أنه حين يخرج للاحتراف لابد أن يكون الزمالك مستفيد تماما

واختتم: لا يوجد بديل أمامنا في مصر سوى التجديد لنادي الزمالك ونحن الآن في انتظار تحديد الجلسة من جانب مسؤولي الزمالك