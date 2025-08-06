«ديسكو مصر» تستعد لإحياء حفل غنائي بالعلمين في هذا الموعد

تستعد فرقة "ديسكو مصر" لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية يوم الخميس 7 أغسطس الجاري، بأحد الفنادق في مدينة العلمين، ضمن فعاليات موسم الصيف، ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة من أشهر أغانيه المميزة.

حفلات ديسكو مصر

وفي شهر يونيو الماضي، أحيا فريق "ديسكو مصر" حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل "بورتو مارينا" بالعلمين الجديدة، ضمن سلسلة حفلات "بورتو بيت" الممتدة طوال العام.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الشباب من مختلف الأعمار، شاركوا الفريق وصلات الغناء والرقص على مدى أكثر من ساعة ونصف، على أنغام عدد كبير من "ريمكسات" أغاني الأفلام الشهيرة، بالإضافة إلى التراكات الخاصة والمميزة للفريق.

وتضم الفرقة الثلاثي: مصطفى الشريف، عمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" من الموسيقى الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، إلى جانب أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢، والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر".

وكان الفريق قد حصل مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" كأفضل "دي جي".