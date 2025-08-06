قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ميشيل الجمل: تصريحات الرئيس تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري

ميشيل الجمل
ميشيل الجمل
حسن رضوان

أشاد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أنها عكست رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري، وإعداد أجيال جديدة تتحلى بالوعي والانضباط والقدرة على خدمة الوطن في مختلف القطاعات، سواء المدنية أو العسكرية، وفق أسس علمية وتربوية متطورة.


وأكد الجمل، في بيان له اليوم ، أن الرئيس أرسل رسالة واضحة تؤكد أن الأكاديمية لم تعد فقط مصنعًا للرجال، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية تمكين المرأة المصرية، وتعزيز دورها في منظومة العمل الوطني، خاصة في المجالات المرتبطة بالأمن القومي وبناء الدولة الحديثة، بجانب أهمية تطوير المناهج وأساليب التدريب داخل الأكاديمية، بما يواكب التحديات المعاصرة، ويؤهل الشباب من الجنسين لتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار، سواء في المؤسسات العسكرية أو القطاعات المدنية الحيوية، التي تعتمد بشكل متزايد على الانضباط والالتزام.


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن ، إلى أهمية ما أكده الرئيس حول استقرار الدولة الداخلي، رغم ما يحيط بمصر من مخاطر وأزمات إقليمية واضطرابات مستمرة منذ أكثر من عقد،  موضحاً أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثمرت عن ثقة متزايدة من الشعب المصري في قيادته، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية.


وأضاف الجمل، أن حديث الرئيس حول الوضع في قطاع غزة يؤكد الموقف المصري الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، وحرص الدولة على تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم جهود وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، والمشاركة في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والرهائن، رغم حملات التشويه التي تحاول النيل من هذا الدور الإقليمي الرصين، والذي يحظى باحترام وتقدير دولي واسع.


وفي ختام بيانه، أكد المهندس ميشيل الجمل أن حديث الرئيس عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع، يُعد رسالة موجهة إلى الشباب خاصة، بضرورة الاستخدام الواعي والمسؤول لتلك الوسائل، موضحاً أن الشعب المصري بات أكثر إدراكًا لمخاطر الشائعات والحروب النفسية، وأن ارتفاع منسوب الوعي الجماهيري هو الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من محاولات الهدم والتشكيك، ويُعزز قدرة الدولة على الصمود ومواصلة البناء والتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس ميشيل الجمل حزب مستقبل وطن الأكاديمية العسكرية المصرية بناء الإنسان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد