أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي"روس آفياتسيا"رفع القيود المفروضة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطاري "ساراتوف" و" تامبوف" لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.

كما أفادت وسائل إعلام روسية بتأخر أكثر من 50 رحلة جوية في مطاري موسكو وجوكوفسكي بسبب العواصف الرعدية.

وتحدر الإشارة إلي أن وزارة الطوارئ الروسية سجلت 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها : السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت أن "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية، سُجلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".

وأوصت الوزارة في بيانها السائحين الذين يزورون المنطقة بالامتناع عن زيارة بركان أفاتشينسكي بسبب مخاطر الهزات الأرضية.

كما دعت سكان كامتشاتكا وزوارها إلى تجنب الاقتراب من البراكين النشطة، وهي: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي".

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية، كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.

ويشار الي ان كامتشاتكا شهدت يوم الأربعاء زلزالاً هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.