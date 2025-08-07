فرقة كاملة بمبلغ ضخم.. مفاجأة بشأن تكلفة صفقات الزمالك الجديدة

يتصدر اسم جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، المشهد داخل أروقة القلعة البيضاء وبين جماهير النادي بعد أن بدأ عمله بمهمة شاقة لإعادة ترتيب الأوراق بعد موسم باهت مليء بالأزمات.

تم التعاقد مع إدوارد بعد نهاية الموسم الماضي بهدف إعادة بناء الفريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي في المنافسات المحلية والدولية.

تعتمد سياسة جون إدوارد الجديدة في التعامل مع سوق الانتقالات على دفع مبالغ أقل بكثير من المواسم السابقة. فقد تمكن إبرام 9 صفقات جديدة مع النادي، هذا بالإضافة إلى صفقة أخرى قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

ويتساءل الملايين من عشاق وجماهير الزمالك عن تكلفة الصفقات الجديدة للفارس الأبيض، خاصة وأنها تضم عدد من اللاعبين السوبر المحترفين بالخارج.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم.

هذا بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.

تكلفة صفقات الزمالك الجديدة

أحد أبرز النجاحات في ميركاتو الزمالك هو التعاقد مع الحارس المهدي سليمان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، ما جعل هذه الصفقة لا تكلف القلعة البيضاء شيئاً.

بحسب الأرقام، فإن صفقات الزمالك هذا الموسم كلفت النادي ما يقارب 6.6 مليون يورو، بجانب مليون يورو أخرى لتفعيل بند شراء عقد اللاعب المغربي محمود بنتايج.

ومن التفاصيل المالية الأخرى، بلغت صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، 868 ألف يورو، وهي نفس تكلفة صفقة عمرو ناصر، مهاجم نادي فاركو.

أما صفقة شيكو بانزا، فقد بلغت تكلفتها 680 ألف يورو، في حين أن صفقة أحمد ربيع كلفت الزمالك 630 ألف يورو. كما وصلت تكلفة صفقة أحمد شريف إلى 600 ألف يورو.

وبخصوص بقية الصفقات، فقد بلغت قيمة صفقة عبد الحميد معالي 428 ألف يورو، في حين وصلت صفقة عدي الدباغ إلى 300 ألف يورو.

وفيما يخص صفقة خوان ألفينا بيزيرا القادم من فريق اوليكساندريا الأوكراني، فقد كشف النادي الأوكراني أن قيمة تعاقد الزمالك مع لاعب خط الوسط قد كلفت مليون و800 ألف يورو بالإضافة إلى وجود مكافآت وحوافز.