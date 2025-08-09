السبت راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأحد

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد

يأتي استئناف المصري تدريباته الأحد استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الثانية من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.



كان المصري قد نجح في الفوز على شقيقه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد السويس الجديد.