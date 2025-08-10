العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر من فك لغز العثور على جثة شاب مجهول في الظهير الصحراوي بقرية القرايا. حيث أظهرت التحريات الأولية أن الجثة تعود للشاب “ إبراهيم حسن جاد”، من أبناء منطقة ساحل القرايا، وذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بخصوص العثور على جثة في منطقة نائية بالقرب من الطريق الصحراوي.

ووفقًا للمصادر الأمنية، تبين أن الضحية كان متوجهًا إلى السوق صباحًا، حاملاً معه مبلغًا من المال كان مخصصًا لتجارة المواشي. ولكن قبل أن يصل إلى هدفه، تم العثور على جثته في محجر بحاجر القرايا، وهي منطقة بعيدة عن العمران.

وفور تلقي البلاغ، توجه فريق من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي في إسنا، وبدأت التحقيقات الأولية لتحديد هوية الضحية. وأظهرت التحريات أن الشاب إبراهيم حسن جاد كان معروفًا في منطقته بتجارته في المواشي، وكان قد غادر منزله في صباح اليوم نفسه لمتابعة أعماله التجارية.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى الجناة وتحديد ملابسات الحادث، حيث تواصل جهات التحقيق فحص بلاغات المفقودين في المنطقة وربطها بالحادث.

كما تواصل المباحث الجنائية جمع الأدلة والشهادات التي قد تساعد في كشف ملابسات الجريمة.