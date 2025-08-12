72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46

موجة حارة شديدة تسيطر على الأجواء، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة والتي تشهد ذروة الموجة الحارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، والتي تشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

ذروة الموجة الحارة في مصر



وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة الموجة الحارة التي نشهدها بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتي يوم الخميس المقبل، في جميع المحافظاتـ لتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في بعض المحافظات.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

حالة الطقس اليوم

موعد انتهاء الموجة الحارة

نوهت الأرصاد إلى أن الموجة شديدة الحرارة تستمر على أغلب الأنحاء إلى يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وبداية من السبت 16 من نفس الشهر تنكسر الموجة شديدة الحرارة.



الحرارة تصل إلى 47 درجة خلال هذا الأسبوع:

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس على جميع المحافظات، حيث تشهد الموجة الشديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 47 درجة جنوب البلاد.

موجة حارة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة في القاهرة اليوم الثلاثاء 40 28

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 41 27

بنها 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 39 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 39 26

دمياط 34 26

بورسعيد 35 27

الاسماعيلية 41 25

السويس 41 27

العريش 35 24

رفح 35 25

رأس سدر 41 28

نخل 38 20

كاترين 36 19

الطور 39 29

طابا 39 27

شرم الشيخ 44 32

الاسكندرية 36 26

العلمين 35 26

مطروح 32 25

السلوم 32 21

سيوة 39 26

رأس غارب 42 29

الغردقة 43 32

سفاجا 42 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 32

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 40 30

الفيوم 41 27

بني سويف 41 27

المنيا 42 25

أسيوط 43 27

سوهاج 44 27

قنا 46 30

الأقصر 47 30

أسوان 47 32

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 46 30