قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

موجة حارة شديدة تسيطر على الأجواء، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة والتي تشهد ذروة الموجة الحارة. 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، والتي تشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

 

ذروة الموجة الحارة في مصر


وكشفت الأرصاد الجوية عن ذروة  الموجة الحارة التي نشهدها بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتي يوم الخميس المقبل، في جميع المحافظاتـ لتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في بعض المحافظات. 

 ونصحت المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة.. استمرار التحسن | قناة صدى البلد
حالة الطقس اليوم

موعد انتهاء الموجة الحارة

نوهت الأرصاد إلى أن الموجة شديدة الحرارة تستمر على أغلب الأنحاء إلى يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وبداية من السبت 16 من نفس الشهر تنكسر الموجة شديدة الحرارة.
 

الحرارة تصل إلى 47 درجة خلال هذا الأسبوع:

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس على جميع المحافظات، حيث تشهد الموجة الشديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 47 درجة جنوب البلاد.

أحوال الطقس في مصر: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 إبريل 2025
موجة حارة 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة في القاهرة اليوم الثلاثاء 40 28
العاصمة الادارية 40 27
6 اكتوبر 41 27
بنها 40 27
دمنهور 39 26
وادى النطرون 40 26
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 39 27
الزقازيق 40 27
شبين الكوم 39 26
طنطا 39 26
دمياط 34 26
بورسعيد 35 27
الاسماعيلية 41 25
السويس 41 27
العريش 35 24
رفح 35 25
رأس سدر 41 28
نخل 38 20
كاترين 36 19
الطور 39 29
طابا 39 27
شرم الشيخ 44 32
الاسكندرية 36 26
العلمين 35 26
مطروح 32 25
السلوم 32 21
سيوة 39 26
رأس غارب 42 29
الغردقة 43 32
سفاجا 42 30
مرسى علم 41 30
شلاتين 42 30
حلايب 39 32
أبو رماد 39 30
رأس حدربة 40 30
الفيوم 41 27
بني سويف 41 27
المنيا 42 25
أسيوط 43 27
سوهاج 44 27
قنا 46 30
الأقصر 47 30
أسوان 47 32
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 46 30

حالة الطقس اليوم الموجة الحارة ذروة الموجة الحارة درجات الحرارة اليوم موعد انتهاء الموجة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تنسيق الجامعات 2025

الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

تفاصيل زيارة الأنبا إيلاريون الرعوية لكنيسة "مارجرجس" بمدينة الدلنجات

الاعلى للاعلام

اللجنة الفنية الدائمة للتصدي للشائعات بالأعلى للإعلام تعقد اجتماعها الدوري

نقابة الصحفيين

إعلام تحت القصف.. صالون الشئون العربية بالصحفيين يناقش أثر الحروب على مهنية الفضائيات الإخبارية

بالصور

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين
البلوجر ياسمين

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد